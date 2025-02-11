Продажу китайского грузовика запретили в России после заявления Минпрома

В России экстренно остановили продажи грузовика Shacman из КНР

«Росстандарт» назвал причины, по которым в России введен запрет на продажу грузовых автомобилей Shacman в России.

«Было выявлено несоответствие транспортных средств Shacman типа SX3258 целому ряду обязательных требований, предъявляемых к колесным транспортным средствам, а именно в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и т.д.», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Росстандарт приостановил действие одобрения типа транспортных средств (ОТТС) до устранения проблем. В ведомстве сообщили о запрете импорта и реализации таких машин на российском рынке.

В Россию было ввезено 15 тыс. потенциально опасных грузовых автомобилей Shacman типа SX3258, из которых 2,2 тыс. уже эксплуатируются.

О необходимости жестко проверять китайских автопроизводителей на соответствие их продукции сертификационным требованиям заявил 5 февраля министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Нужна более жесткая работа по сертификации и проверке соответствия машин из серийных партий», — сказал министр на заседании Госсовета РФ.

После этого стало известно, что Генпрокуратура на февраль 2025 года запланировала проверку ООО «Шакман Моторс», представляющего в России китайский бренд Shacman.

Позже компания «Шакман Моторс» остановила продажи одного из типов грузовиков Shacman на фоне его возможного несоответствия требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что сотрудники Минобороны РФ начали пользоваться китайскими седанами Kaiyi E5.