Стало известно, как закон о запрете навязывать услуги отразится на автодилерах

Реализация дополнительных услуг при продаже автомобиля - основной заработок дилеров, рассказал в беседе с RT вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Поэтому они не прекратят их навязывать.

«Дилерские юристы умеют хорошо писать договоры купли-продажи для клиентов. Так, чтобы в конечном счёте они со всех сторон были не виноваты. Но навязывать они не прекратят, потому что это их основной заработок. Надо понимать, они продают не машины, а в первую очередь финансовые услуги», — сказал Шапарин.

По его словам, цену дефицитного автомобиля с помощью допуслуг можно удвоить.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее россиянам раскрыли секрет успешной покупки китайского авто с миллионной скидкой.