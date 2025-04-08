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Ефремов устроит фуршет в колонии перед выходом по УДО

SHOT: в колонии готовят фуршет в честь выхода Михаила Ефремова по УДО
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Антон Вергун/РИА Новости

В исправительную колонию №4 (ИК-4) в Белгородской области закупили фрукты, сладости и лимонады в рамках подготовки к «проводам» актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, Ефремов устроит фуршет перед выходом из колонии, на котором будут присутствовать его друзья-заключенные.

«Актер проставляется перед другими заключенными за эти «незабываемые 4,5 года». Для «королевской отвальной» уже почти все готово», — сказано в посте.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

Накануне стало известно, какой недвижимостью владеет актер Михаил Ефремов.

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