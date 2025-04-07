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Москвичам, которые обманули страховые службы на 12 млн рублей, вынесли приговор

Автоподставщиков, обманувших страховые компании на 12 млн рублей, лишат свободы

В Москве вынесли приговор автоподставщикам, которые обманули страховые компании на 12 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«Хорошевский районный суд вынес приговор в отношении участников организованной группы 33-летнего Миграна Сагателяна, 30-летней Аиды Аракеловой и 31-летней Натальи Поляковой», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчина находил людей с автомобилями, выбирал место предстоящего ДТП, после чего другие участники группы предоставляли реквизиты своих банковских карт, а также являлись номинальными владельцами поврежденных машин. При этом они оформляли на Сагателяна доверенность на право обращения в компанию для получения незаконных страховых выплат.

Так, общий ущерб составил 12 млн рублей. Суд приговорил Сагателяна к пяти годам лишения свободы, а Аракелову и Полякову — к четырем. Отбывать наказание злоумышленники будут в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Москве задержали мужчину, который прыгал по крыше припаркованного автомобиля.

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