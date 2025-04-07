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Москвич прыгал на Toyota Prado из-за заложников и попал на видео

В Москве мужчина прыгал по крыше Toyota Prado из-за заложников

В Москве задержали мужчину, который прыгал по крыше припаркованного автомобиля и утверждал, что в машине находятся заложники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Патруль Росгвардии вызвали на Новоясеневский проспект. Там на подземной парковке 43-летний мужчина забрался на крышу внедорожника Toyota Prado. Он отказывался слезать, потому что тогда якобы из салона выйдут заложники», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина стоит на крыше транспорта. Он утверждает, что из автомобиля могут сбежать заложники. Сотрудник правоохранительных органов пытается подыграть мужчине, но тот не верит. Далее на записи видно, что москвич решает слезть.

По информации источника, убедить мужчину, что нужно спуститься с автомобиля, помогла его знакомая. После произошедшего медики осмотрели нарушителя и передали его правоохранителям.

До этого сообщалось, что в Магаданской области 5 апреля рыбак несколько дней пытался поймать дрейфовавший на льдинах внедорожник Nissan X-Trail.

Ранее автомобиль взорвался в центре Киева.

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