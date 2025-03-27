В России могут ужесточить требования к локализации такси

В России могут ужесточить требования к локализации автомобилей в такси

В России могут ужесточить требования к локализации автомобилей такси. О подготовке соответствующего законопроекта пишет ТАСС.

Разрешать к работе в такси планируется только автомобили, которые прошли оценку по уровню локализации и большая часть сборки которых была осуществлена на территории РФ или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Предполагается, что это требование начнет работать с 2033 года.

«Очередное регулирование отрасли, несомненно, опять приведет к очередному оттоку значительной части водителей в теневую экономику, так как уже локализованные автомобили (а это пока только «Автоваз») не устраивают таксистов по соотношению цена-качество», — прокомментировал законопроект председатель Союза пользователей «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

По словам Корнеева, таксисты планируют оспорить этот законопроет в суде.

До этого стало известно, что 93% россиян предпочитают иностранные автомобили такси.

Ранее Госдума отклонила проект о практическом экзамене для мигрантов для работы в такси.