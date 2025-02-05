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В Петербурге хотят штрафовать за парковку на эксплуатационной маркировке

В Петербурге депутаты вводят штраф за парковку на эксплуатационной маркировке
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге депутаты планируют принять закон, который введет штрафы за парковку автомобилей на эксплуатационной маркировке. Об этом сообщает издание Ura.ru.

«Петербургские депутаты на заседании 5 февраля намерены рассмотреть в третьем чтении соответствующие поправки в городской закон об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Эксплуатационная разметка обозначает повороты во дворе, парковка на которых затрудняет проезд транспорта, места, где ходят пешеходы, а также дорогу у контейнерных площадок и пожарных гидрантов.

За нарушение правил парковки на эксплуатационной маркировке граждане должны будут заплатить от трех до пяти тыс. рублей, должностные лица – от пяти до 40 тыс. рублей, а юридические – от 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Данное нововведение депутаты обсуждают в контексте улучшения благоустройства городских территорий и повышения безопасности пешеходов.

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