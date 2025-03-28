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Стало известно, какие штрафы ГИБДД увеличат в три раза в 2025 году

В России в три раза увеличат штраф за парковку на тротуарах
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Depositphotos

В России в 2025 году планируют в три раза увеличить штрафы за парковку на тротуарах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Соответствующий законопроект на заключение в Правительство РФ отправили депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Инициаторы считают, что штрафы за оставление машин на тротуарах, установленные в 2011 году, давно потеряли свою актуальность», — говорится в сообщении.

По информации источника, в регионах планируют увеличить штраф с одной тыс. рублей до трех тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – с трех тыс. рублей до пяти тыс. рублей.

По словам авторов законопроекта, к ним регулярно обращаются россияне, в чьих дворах автомобилисты нарушают правила парковки: оставляют машины возле подъездов, на газонах и детских площадках. Так, люди вынуждены обходить автомобили по проезжей части.

Также сообщается, что часто эта проблема возникает из-за нехватки парковочных мест. Депутаты в своей инициативе просят проработать вопрос о создании нужного количества мест рядом с домами и социальными учреждениями.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить требования к локализации такси.

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