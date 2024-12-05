В Москве автобус с пассажирами попал в жесткое ДТП, есть пострадавшие

В Москве автобус с пассажирами столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Пять человек, по предварительным данным, пострадали после столкновения автобуса и легковушки в Москве. Инцидент произошел на Боровском шоссе. Пострадавших осматривают медики», — говорится в публикации.

Обстоятельства аварии на шоссе и состояние пострадавших на данный момент неизвестны. На месте работают экстренные службы.

До этого в Санкт-Петербурге водитель Volvo сбил полицейского, протаранил служебный автомобиль и попытался скрыться.

В результате правоохранителям пришлось открыть огонь по машине нарушителя, после этого его удалось задержать. Пострадавшего сотрудника МВД госпитализировали. По предварительным данным, водитель был пьян.

Ранее на видео попало, как пассажиры выпали из машины после ДТП в Перу.