Москвичи на авто увезли мужчину в лес, чтобы забрать деньги, и попали на видео

В Москве мужчину увезли в лес, чтобы забрать 400 тысяч рублей

В Москве мужчину увезли на автомобиле в лес, чтобы вымогать деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«На Рязанском проспекте на видео попало похищение молодого человека. Противоправные действия заметили и прохожие — они сразу вызвали полицию. Выяснилось, что похитители узнали адрес квартиры, где их жертва хранила деньги, и забрали оттуда 345 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин сажают москвича в серый легковой автомобиль и уезжают.

По информации источника, злоумышленники вывезли мужчину в лесополосу и стали вымогать еще 400 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов отследили маршрут, по которому двигались похитители. Так, им удалось задержать злоумышленников и освободить москвича.

До этого сообщалось, что в Москве 6 апреля на МКАД из-за непогоды столкнулись несколько автомобилей. ДТП произошло на внутренней стороне в районе шоссе Энтузиастов.

Ранее в Новой Москве автобус задавил велосипедиста.