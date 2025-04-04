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В Новой Москве автобус задавил велосипедиста

В Новой Москве автобус врезался в велосипедиста, его не спасли
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В ТиНАО автобус врезался в человека на велосипеде. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

«По предварительным данным, в районе дома 1А по Заводской улице водитель автобуса совершил наезд на велосипедиста, который двигался вдоль проезжей части на велосипеде», — говорится в публикации.

В результате дорожной аварии велосипедист получил тяжелые травмы, его не удалось спасти. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

До этого автоблогера Гаджи Гаджиева, который сбил во время дрифта несколько человек, выпустили из СИЗО.

«Во время апелляции на продление ареста, областной суд пришел к выводу, что держать Гаджиева в СИЗО — незаконно. Согласно постановлению, преступление не относится к тяжким, было совершено неумышленно, а сам Гаджиев признал вину, сотрудничает со следствием и помогает потерпевшим», — говорится в сообщении канала.

Ранее в Москве водитель «залип» в смартфоне и сбил двух детей.

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