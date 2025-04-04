Названа средняя цена китайского автомобиля в России

Средняя стоимость автомобиля китайской марки, официально представленного в России, по итогам марта составила 3,74 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру».

«В марте средняя цена машины китайской марки в России составила 3,74 млн рублей, а отечественной — 1,59 млн рублей. В сравнении с мартом прошлого года рост средней стоимости составил 9% для китайских марок и 13% для российских», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что средняя стоимость новой машины с учетом марок, не представленных официально на российском рынке, увеличилась на 1 млн рублей. В марте 2025 года она составила 9,12 млн рублей.

До этого коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин сообщил, что в России в случае снижения спроса могут подешеветь автомобили с пробегом.

«При снижении спроса, вероятно, можно ожидать коррекции цен на автомобили с пробегом – примерно на 5 – 10% в зависимости от сегмента и конкретного региона. Это изменение будет происходить постепенно и зависеть от конкретных рыночных условий», — сказал эксперт.

В феврале 2025 года в России было куплено 397,1 тыс. подержанных легковых машин, что на 0,6% ниже результата годичной давности.

Также стало известно что российский авторынок, который в январе занял пятое место в европейском первенстве, по итогам февраля опустился еще на ступеньку ниже.

На первом месте по продажам автомобилей в Европе стала Германия. В феврале 2025 года в этой стране было продано 203,4 тыс. машин (-6,4% к такому же месяцу 2024 года).

Ранее сообщалось, что в России произошел обвал автомобильного рынка.