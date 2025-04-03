Подержанные автомобили сильно подешевеют из-за отсутствия спроса

«Автостат»: автомобили с пробегом в РФ подешевеют на 10% из-за снижения спроса

В России в случае снижения спроса могут подешеветь автомобили с пробегом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«При снижении спроса, вероятно, можно ожидать коррекции цен на автомобили с пробегом – примерно на 5 – 10% в зависимости от сегмента и конкретного региона. Это изменение будет происходить постепенно и зависеть от конкретных рыночных условий», — сказал эксперт.

В феврале 2025 года в России было куплено 397,1 тыс. подержанных легковых машин, что на 0,6% ниже результата годичной давности.

Самым популярным автомобилем в феврале в подержанном сегменте стал седан Lada 2107. Первое место по продажам на вторичном рынке модель занимает с февраля 2024 года. На второй строчке другая модель АвтоВАЗа — Lada 2114 «Самара-2». Третье место занимает Kia Rio.

По данным «Автостата», средняя цена подержанного легкового автомобиля в феврале была 1,48 млн рублей.

Ранее были названы самые популярные люксовые авто с пробегом в России.