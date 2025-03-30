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Российский авторынок выбыл из пятерки европейских лидеров

Российский авторынок покинул топ-5 европейского рейтинга
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Илья Наймушин/РИА Новости

Российский авторынок, который в январе занял пятое место в европейском первенстве, по итогам февраля опустился еще на ступеньку ниже, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам автомобилей в Европе стала Германия. В феврале 2025 года в этой стране было продано 203,4 тыс. машин (-6,4% к такому же месяцу 2024 года). На втором месте находится Франция с показателем 141,5 тыс. машин (-0,7%). Третий результат показала Италия – 138 тыс. проданных машин (-6,2%). Четвертое место занимает Испания, чьи дилеры продали 90,3 тыс.машин (+11%). Замыкает пятерку европейских лидеров Великобритания, у которой февральский объем авторынка составил 84 тыс. единиц (-1%).

Россия в европейском рейтинге опустилась на шестую строчку. В феврале 2025 года в России было реализовано 78 тыс. новых легковых машин – на 24,9% меньше, чем год назад.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию. 21% респондентов уверены, что продажи снизились из-за того, что потенциальные покупатели ждут еще больших скидок на автомобили.

Ранее сообщалось, что доля китайских автомобилей в России составит 90%.

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