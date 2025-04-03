В Москве восстановили движение на Кожевнической улице, перекрытое из-за пожара

В Москве восстановили движение автомобильного транспорта на улице Кожевнической, перекрытое в результате пожара в ресторане «Фергана». Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Движение по улице Кожевническая восстановлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:40 по московскому времени.

По информации РИА Новости, пожар в доме 1 на Павелецкой площади, где расположен ресторан, потушен на площади 20 квадратных метров. В МЧС рассказали, что в заведении горели вентиляционные короба. Люди самостоятельно покинули здание, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Незадолго до этого Telegram-канал Shot заявил, что в ресторане загорелась кухня, и огонь начал быстро распространяться по заведению. В этот момент внутри находилось более 80 человек.

1 апреля сообщалось, что в подмосковном Красногорске загорелся грузинский ресторан. В здании, в котором произошло возгорание, также находятся банкетный зал, караоке и бильярд.

30 марта стало известно, что в Вологде произошел пожар в ресторане «Огни Сухоны». По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание масла во фритюре.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат противопожарные правила.