Toyota может вернуть поставки автомобилей в Россию

Японский автобренд Toyota создал и зарегистрировал в России новый портал сети Экстранет для операционной деятельности впервые с 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«ООО «Тойота Мотор» (100% дочка Toyota Motor Europe) впервые после введения санкций против России со стороны Японии в 2022 году», — говорится в публикации.

При переходе на сайт нужно ввести логин и пароль.

Собеседники No Limits заявили, что аналогичную сеть Toyota использует для контроля логистики при поставках автомобилей. Такие же порталы могут использовать официальные дилеры для заказа поставок машин.

До этого представительство Suzuki сообщило «Газете.Ru», что не исключает возможности возобновления продаж в России.

«Все будет зависеть от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Делать прогнозы сложно, но мы, как и многие, ждем. Можно сказать одно: все процессы отлажены, и когда придет время, мы не заставим себя ждать», — заявила пресс-служба.

Также сообщалось, что южнокорейский концерн Hyundai на фоне российско-американских переговоров захотел вернуться в Россию. Планам, однако, могут помешать китайские бренды, заполонившие отечественный рынок, предупреждают эксперты. На размышления у корейцев осталось меньше года — в декабре истекает опцион для обратного выкупа завода в Санкт-Петербурге. Есть ли у Hyundai и Kia второй шанс в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее японские Suzuki и Subaru заработали в России большую сумму.