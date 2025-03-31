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«Красавица-рысь» перебежала дорогу в Кимрах и попала на видео

В Тверской области на видео попала гуляющая по дорогам рысь

В Кимрском районе Тверской области рысь гуляла по обочине дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Тверь. Происшествия».

«Красавицу-рысь заметили в Кимрском районе. Дикая кошка прогуливалась у обочины дороги, проезжающие мимо местные жители успели запечатлеть рысь на видео. На данный момент на территории региона проживает несколько сотен рысей, животное занесено в Красную книгу», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как рысь идет по обочине дороги, а после – убегает дальше от проезжей части.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД бегал козел. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное бежит вдоль проезжей части. Сотрудники правоохранительных органов оттеснили козла в сторону обочины, чтобы он не попал под колеса.

По информации источника, животное заметили на 85-м километре внешней стороны МКАД.

Кроме того, в Башкирии четыре медведя шли по проезжей части. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь идет по проезжей части, еще трое животных стоят рядом с дорогой.

Ранее косуля носилась среди припаркованных авто.

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