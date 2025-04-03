Актеру Ефремову предрекли проблемы с сердцем из-за болезни легких

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), от которой страдает актер Михаил Ефремов, может стать причиной инфаркта. Об этом порталу regions.ru.сообщил врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

«Состояние действительно может привести к осложнениям, из-за которых человек может умереть. Постоянное чувство нехватки воздуха, высокая легочная гипертензия, которая возникает в правом круге кровообращения в легочном стволе, приводит к тому, что перегружаются правые отделы сердца, они деформируются и перестают выполнять свою функцию, возникает застой, отек, и может возникнуть инфаркт или тромбоэмболия», — сказал Кондрахин.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.