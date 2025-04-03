УАЗ обновил свой самый большой внедорожник

Ульяновский автомобильный завод начал оснащать модели «Патриот» и «Пикап» модернизированным информационно-развлекательным комплексом «УАЗ Navi», сообщает «Российская газета».

«Мультимедиа получила более мощные четырехъядерные центральный и графический процессоры, увеличенный объём оперативной и встроенной памяти (2 Гб и 32 Гб соответственно), модуль Bluetooth 5.0 и новую версию операционной системы Android 10.0», - говорится в сообщении портала.

Стоимость УАЗ «Патриот» в комплектации Limited с новой мультимедийной системой составляет 2 млн рублей.

До этого генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин заявил, что автомобили семейства «УАЗ СГР» («Буханка») будут выпускаться до тех пор, пока на них есть спрос.

«Буханка» — уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец. На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа», — сказал Спирин.

Сейчас на предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Ранее стало известно, когда УАЗ представит обновленный внедорожник «Патриот».