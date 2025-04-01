Чистая прибыль «КамАЗа» рухнула в 28 раз

В прошлом году чистая прибыль компании «КамАЗ», согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составила 731 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

В 2023 году чистая прибыль «КамАЗа» составила 20,4 млрд рублей — это значит, что показатель упал в 28 раз.

«На динамику чистой прибыли существенное влияние оказали рост процентных расходов, связанный с увеличением стоимости заимствований, а также рост расходов по налогу на прибыль в связи с пересчетом налогов по новой ставке в 25%», — пояснили в компании.

При этом выручка «КамАЗа» за отчетный период выросла на 6,3% в годовом выражении и достигла 393,7 млрд рублей. В 2023 году она составляла 370,3 млрд рублей.

До этого сообщалось, что по итогам 2024 года чистый убыток отечественного производителя грузовиков «КамАЗ» достиг 3,4 млрд рублей.

За отчетный период выручка «КамАЗа» упала на 8,8% — до 323,4 млрд рублей. Валовая прибыль при этом опустилась в 1,4 раза — до 24,2 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 909,4 млн рублей против 14,3 млрд рублей в 2023 году.

Кроме того, стало известно, что в грузовиках «КамАЗ» поколения К5 появился умный голосовой помощник.

Сообщается, что с помощью голосового помощника водители смогут звонить и отвечать на телефонные вызовы, узнавать дату, время, менять музыку и громкость звука, играть в города.

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