Стало известно об огромных убытках КамАЗа

В 2024 году убытки КамАЗа достигли 3,4 млрд рублей

По итогам 2024 года чистый убыток отечественного производителя грузовиков «КамАЗ» достиг 3,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

За отчетный период выручка «КамАЗа» упала на 8,8% — до 323,4 млрд рублей. Валовая прибыль при этом опустилась в 1,4 раза — до 24,2 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 909,4 млн рублей против 14,3 млрд рублей в 2023 году.

До этого сообщалось, что в грузовиках «КамАЗ» поколения К5 появился умный голосовой помощник.

Сообщается, что с помощью голосового помощника водители смогут звонить и отвечать на телефонные вызовы, узнавать дату, время, менять музыку и громкость звука, играть в города.

Выпуск автомобилей с встроенным голосовым помощником начался в 2025 году. Кроме того, данный функционал будет и в машинах, выпущенных после второго квартала 2023 года включительно.

В декабре прошлого года грузовики «КамАЗ» появились в продаже на маркетплейсе Ozon.

Ранее импорт легковых машин в Россию упал в два раза.