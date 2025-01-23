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В автомобили «КамАЗ» внедрили голосовые помощники

Голосовой помощник дебютирует на грузовиках «КамАЗ» поколения К5
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Телеграм-канал «ПАО «КАМАЗ»»

В грузовиках «КамАЗ» поколения К5 появился умный голосовой помощник. Об этом сообщила пресс-служба «КамАЗа».

«Отныне водители могут во время движения отдавать голосовые команды по управлению климатической системой (регулировать направление обдува воздуха, изменять температуру обогрева и кондиционера), запрашивать текущие параметры транспортного средства (например, уточнить нагрузку на мост), запускать необходимые приложения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что с помощью голосового помощника водители смогут звонить и отвечать на телефонные вызовы, узнавать дату, время, менять музыку и громкость звука, играть в города. Голосовое управление поможет водителю не потерять фокус на дорожной ситуации, а также будет способствовать повышению безопасности на дорогах.

Уточняется, что выпуск автомобилей с встроенным голосовым помощником начался в 2025 году. Кроме того, данный функционал будет и в машинах, выпущенных после второго квартала 2023 года включительно.

Ранее сообщалось, что Lada Granta начали красить в новый цвет.

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