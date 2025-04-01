Названы пять серьезных недостатков самой популярной Toyota

Во всем мире седан Corolla — самый популярный автомобиль японской марки Toyota благодаря своей надежности, однако даже у проверенной временем модели есть минусы. Пять главных недостатков машины в беседе с «Газетой.Ru» назвал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Водители отмечают недостаточную динамику автомобиля. Особенно это касается базовой версии с двигателем объемом 1,6 литра. Мощность мотора составляет около 122 л.с., что недостаточно для уверенного разгона, особенно на трассе», — рассказал эксперт.

Второй недостаток — подвеска. У Toyota Corolla она настроена довольно жестко, что обеспечивает высокую управляемость на хорошей дороге, но на неровностях она передает вибрации и удары на кузов, делая поездку менее комфортной. Это особенно заметно на российских дорогах.

Также в салоне Corolla слышен шум от дороги и ветра, особенно на высоких скоростях. Производитель уделяет больше внимания снижению веса автомобиля, чем улучшению звукоизоляции, заявил эксперт.

Несмотря на то, что внутри Corolla достаточно места для пассажиров, багажное отделение не отличается большим объемом, заметил Житнухин. Его вместимость составляет около 370 литров, что меньше, чем у конкурентов в классе.

Последним недостатком Toyota Corolla эксперт назвал интерьер, который выглядит несколько устаревшим по сравнению с конкурентами.

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