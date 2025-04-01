Гаишники попросили взятку у волонтеров, которые гнали машину для бойцов на СВО

Mash: автоинспекторы попросили взятку за нечитаемый номер на авто для бойцов СВО

Сотрудники ГИБДД попросили взятку у волонтеров, которые перегоняли автомобиль УАЗ «Буханка» для бойцов на СВО, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Автомобиль двигался из города Горячий ключ.

«Со слов мужчин, инспекторов не устроила сетка, которая скрывала номера на «буханке», и негорящие габариты. За такие нарушения — штраф 20 тыс. рублей или лишение прав. Но патрульные якобы намекнули, что вопрос можно решить на месте за 10 тыс. рублей», — сообщает канал.

По данным Kub Mash, добровольцы рассказали, что съездили в банкомат и привезли наличные. Полиция проводит проверку.

До этого в Москве мужчина, который сдает самолеты звездам, пытался дать взятку сотруднику ГИБДД из-за фейкового спецсигнала, установленного на Mercedes.

«Бизнесмен попытался дать 665 тысяч рублей взятки сотруднику ГИБДД, который остановил его в Москве из-за фейковой мигалки на его «Мерседесе». В сети он рассказывал, что сдает в аренду самолеты, на которых летает Филипп Киркоров, Егор Крид и другие звезды», — сообщает Telegram-канал SHOT.

Кроме того, в Югорске (ХМАО) начальника ГИБДД поймали на продаже «красивых» номеров.

Выяснилось, что подозреваемый подделал договор купли-продажи автомобиля местного жителя, который ставил машину на учет, и завладел красивыми номерами, присвоенными этой машине при регистрации.

Сейчас дело находится в Следственном управлении СКР по Югре.

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