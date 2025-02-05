В России женщину-следователя отправили в тюрьму за просьбу починить Kia Rio

В Екатеринбурге бывшего следователя полиции отправили в колонию за получение взятки в виде ремонта автомобиля. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.



«С 2020 года в производстве подразделения полиции находилось уголовное дело об организации и вовлечении в занятие проституцией, вымогательстве в отношении 20 лиц. Расследование данного уголовного дела осуществлялось, в том числе, осужденной», — говорится в публикации.

В том же году автомобиль Kia Rio, который принадлежал следователю, попал в ДТП и получил значительные повреждения. В итоге женщина обратилась к потерпевшему по делу с просьбой починить машину. Взамен она должна была незаконно передать ему данные предварительного расследования. Ремонтные работы обошлись потерпевшему в 224 тыс. рублей.

В итоге бывшего следователя приговорили к семи годам и четырем месяцам колонии. Также женщина должна выплатить штраф на сумму свыше 897 тыс. рублей.

До этого в Красноярске командир полка ДПС принял взятку асфальтом и попал в тюрьму.

«По версии следствия, в период с июня 2022 по декабрь 2023 года, полицейский получил от представителя коммерческой компании частями взятку в виде асфальта, брусчатки, кирпичей и услуг по их укладке на территории своего жилого дома на общую сумму более 380 тыс. рублей», — сообщалось в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии.

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