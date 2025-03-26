Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич, сдающий самолеты Киркорову, пытался дать взятку гаишнику из-за фейковой мигалки

В Москве мужчина, сдающий самолеты Киркорову, хотел дать взятку из-за мигалки
close
Telegram-канал SHOT

В Москве мужчина, который сдает самолеты звездам, пытался дать взятку сотруднику ГИБДД из-за фейкового спецсигнала, установленного на Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Бизнесмен попытался дать 665 тысяч рублей взятки сотруднику ГИБДД, который остановил его в Москве из-за фейковой мигалки на его «Мерседесе». В Сети он рассказывал, что сдает в аренду самолеты, на которых летает Филипп Киркоров, Егор Крид и другие звезды», — говорится в сообщении.

По информации источника, 24 марта 35-летнего москвича остановили на Новолучанской улице в поселке Рублево. К крыше микроавтобуса Mercedes, на котором ехал мужчина, был прикреплен спецсигнал, чтобы передвигаться по дорогам общего пользования быстрее.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Стало известно, что он является директором одной из столичных ЧОП, которая сдает в аренду самолеты и Mercedes. Услугами компании пользуются Филипп Киркоров, Егор Крид, Элджей и другие звезды.

Ранее голый россиянин с мечом убегал от росгвардейцев по проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами