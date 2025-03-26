Москвич, сдающий самолеты Киркорову, пытался дать взятку гаишнику из-за фейковой мигалки

В Москве мужчина, который сдает самолеты звездам, пытался дать взятку сотруднику ГИБДД из-за фейкового спецсигнала, установленного на Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Бизнесмен попытался дать 665 тысяч рублей взятки сотруднику ГИБДД, который остановил его в Москве из-за фейковой мигалки на его «Мерседесе». В Сети он рассказывал, что сдает в аренду самолеты, на которых летает Филипп Киркоров, Егор Крид и другие звезды», — говорится в сообщении.

По информации источника, 24 марта 35-летнего москвича остановили на Новолучанской улице в поселке Рублево. К крыше микроавтобуса Mercedes, на котором ехал мужчина, был прикреплен спецсигнал, чтобы передвигаться по дорогам общего пользования быстрее.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Стало известно, что он является директором одной из столичных ЧОП, которая сдает в аренду самолеты и Mercedes. Услугами компании пользуются Филипп Киркоров, Егор Крид, Элджей и другие звезды.

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