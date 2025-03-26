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Начальника ГИБДД поймали на продаже красивых госномеров

Начальника ГИБДД в ХМАО поймали на продаже красивых госномеров
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Максим Богодвид/РИА Новости

В Югорске (ХМАО) начальника ГИБДД поймали на продаже «красивых» номеров. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Подозреваемый подделал договор купли-продажи автомобиля местного жителя, который ставил машину на учет, и завладел красивыми номерами, присвоенными этой машине при регистрации», — заявил инсайдер.

Начальника ГИБДД поймали на преступлении сотрудники подразделения безопасности местной полиции. Сейчас дело находится в Следственном управлении СКР по Югре.

До этого в Москве мужчина, который сдает самолеты звездам, пытался дать взятку сотруднику ГИБДД из-за фейкового спецсигнала, установленного на Mercedes.

«Бизнесмен попытался дать 665 тысяч рублей взятки сотруднику ГИБДД, который остановил его в Москве из-за фейковой мигалки на его «Мерседесе». В Сети он рассказывал, что сдает в аренду самолеты, на которых летает Филипп Киркоров, Егор Крид и другие звезды», — сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее гаишники разбили стекло Mercedes женщины и заковали ее в наручники из-за 30 штрафов.

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