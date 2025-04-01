Уфимцы устроили дрифт с человеком на крыше авто и попали на видео

В Уфе на видео попало, как водитель дрифтил с человеком на крыше авто

В Уфе водитель устроил дрифт с человеком на крыше автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Черниковка снова гуляет», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «БашДТП» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, что человек сидит на крыше легковой машины, которая начинает дрифтить. После чего автомобиль выезжает на проезжую часть и продолжает движение, а мужчина, сидящий на крыше, что-то кричит.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске капот автомобиля оторвался во время движения. Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем инцидента, запечатлел произошедшее на видео. На кадрах видно, как капот красной машины отрывается и начинает вращаться в воздухе.

Местные жители предположили, что водитель красного автомобиля ехал в автосервис, чтобы починить капот.

Кроме того, в Новосибирске женщина пыталась сжечь автомобиль вместе со своим бывшим возлюбленным.

Ранее приморцы устроили «побоище» на проезжей части.