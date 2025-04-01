Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уфимцы устроили дрифт с человеком на крыше авто и попали на видео

В Уфе на видео попало, как водитель дрифтил с человеком на крыше авто

В Уфе водитель устроил дрифт с человеком на крыше автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Черниковка снова гуляет», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «БашДТП» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, что человек сидит на крыше легковой машины, которая начинает дрифтить. После чего автомобиль выезжает на проезжую часть и продолжает движение, а мужчина, сидящий на крыше, что-то кричит.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске капот автомобиля оторвался во время движения. Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем инцидента, запечатлел произошедшее на видео. На кадрах видно, как капот красной машины отрывается и начинает вращаться в воздухе.

Местные жители предположили, что водитель красного автомобиля ехал в автосервис, чтобы починить капот.

Кроме того, в Новосибирске женщина пыталась сжечь автомобиль вместе со своим бывшим возлюбленным.

Ранее приморцы устроили «побоище» на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами