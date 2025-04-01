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Приморцы устроили «побоище» на проезжей части и попали на видео

В Приморье на видео попало, как водители с битой устроили массовую драку

В городе Находка Приморского края мужчина с битой устроил драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Местные дикари устроили побоище на проезжей части. Инцидент случился в районе улицы Сидоренко. В ходе драки была применена бейсбольная бита», — говорится в сообщении.

Видео дорожного конфликта появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина с битой подбегает к автомобилю и начинает кричать. Далее на записи видно, как несколько мужчин дерутся на проезжей части. При этом у нарушителя пытаются забрать биту.

Пассажирка, которая запечатлела инцидент на камеру, также показала последствия конфликта. На кадрах видно, что у машины разбиты окна. По словам автора видео, их повредили битой.

До этого сообщалось, что в Уфе водители засмотрелись на лезущих на балкон мужчин и устроили ДТП. На записи видно, как на перекрестке столкнулись две легковые машины. По словам автора видео, водители засмотрелись на мужчин и устроили ДТП.

Ранее появилось видео падения Volkswagen Golf с 4-го этажа парковки в Москве.

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