На видео попало, как капот автомобиля улетел во время движения

В Петрозаводске на видео попало, как у авто сорвало капот во время движения

В Петрозаводске капот автомобиля оторвался во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Петрозаводске у машины прямо на дороге сорвало капот», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем инцидента, запечатлел произошедшее на видео. На кадрах видно, как капот красной машины отрывается и начинает вращаться в воздухе.

Местные жители предположили, что водитель красного автомобиля ехал в автосервис, чтобы починить капот.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина пыталась сжечь автомобиль вместе со своим бывшим возлюбленным. На кадрах видно, как женщина обливает транспорт, после чего – поджигает. Далее на записи видно, как мужчина выбегает из горящей машины, а прохожий помогает ликвидировать огонь при помощи огнетушителя.

Нарушительницей оказалась 37-летняя местная жительница. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее на месте.

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