Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как капот автомобиля улетел во время движения

В Петрозаводске на видео попало, как у авто сорвало капот во время движения

В Петрозаводске капот автомобиля оторвался во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Петрозаводске у машины прямо на дороге сорвало капот», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем инцидента, запечатлел произошедшее на видео. На кадрах видно, как капот красной машины отрывается и начинает вращаться в воздухе.

Местные жители предположили, что водитель красного автомобиля ехал в автосервис, чтобы починить капот.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина пыталась сжечь автомобиль вместе со своим бывшим возлюбленным. На кадрах видно, как женщина обливает транспорт, после чего – поджигает. Далее на записи видно, как мужчина выбегает из горящей машины, а прохожий помогает ликвидировать огонь при помощи огнетушителя.

Нарушительницей оказалась 37-летняя местная жительница. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее на месте.

Ранее Кокорин после выхода из тюрьмы «накатал» на BMW рекордную сумму штрафов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами