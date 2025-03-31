Сибирячка пыталась сжечь бывшего возлюбленного вместе с машиной и попала на видео

В Новосибирске на видео попало, как женщина пыталась сжечь возлюбленного в авто

В Новосибирске женщина пыталась сжечь автомобиль вместе со своим бывшим возлюбленным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Она поругалась с мужиком и дала жару. Владелец успел выскочить из своего «Мерседеса» и вышел», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина обливает автомобиль, после чего – поджигает. Далее на записи видно, как мужчина выбегает из горящей машины, а прохожий помогает ликвидировать огонь при помощи огнетушителя.

По информации источника, нарушительницей оказалась 37-летняя местная жительница. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее на месте. В отношении поджигательницы завели уголовное дело.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Некрасовском путепроводе неизвестный из BMW обстрелял проезжающий автомобиль. Стрельба велась из травматического пистолета. Полицейские проводят проверку.

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