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Сибирячка пыталась сжечь бывшего возлюбленного вместе с машиной и попала на видео

В Новосибирске на видео попало, как женщина пыталась сжечь возлюбленного в авто

В Новосибирске женщина пыталась сжечь автомобиль вместе со своим бывшим возлюбленным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Она поругалась с мужиком и дала жару. Владелец успел выскочить из своего «Мерседеса» и вышел», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина обливает автомобиль, после чего – поджигает. Далее на записи видно, как мужчина выбегает из горящей машины, а прохожий помогает ликвидировать огонь при помощи огнетушителя.

По информации источника, нарушительницей оказалась 37-летняя местная жительница. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее на месте. В отношении поджигательницы завели уголовное дело.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Некрасовском путепроводе неизвестный из BMW обстрелял проезжающий автомобиль. Стрельба велась из травматического пистолета. Полицейские проводят проверку.

Ранее Кокорин после выхода из тюрьмы «накатал» на BMW рекордную сумму штрафов.

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