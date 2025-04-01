Появилось видео падения Volkswagen Golf с 4-го этажа парковки в Москве

В Москве автомобиль Volkswagen Golf с женщиной внутри упал с 4-го этажа парковки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«За рулем авто была 69-летняя Наталья Б. Она сдавала задом и не справилась с управлением», — говорится в сообщении.
Telegram-канал «Поток» опубликовал запись с уличной камеры. На кадрах видно, как машина падает с парковки, после чего к ней подбегает человек.
По информации источника, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, после падения автомобиль загорелся. Столичная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.
До этого сообщалось, что инцидент произошел на Крылатской улице. На кадрах с места инцидента заметно, что транспортное средство серьезно деформировано, пострадал капот и крыша. Предположительно, у автомобиля вынесло двери.
Кроме того, в Петрозаводске капот автомобиля оторвался во время движения. Местные жители предположили, что водитель красного автомобиля ехал в автосервис, чтобы починить капот.
Ранее полиция назвала причину падения автомобиля с паркинга в Москве.