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Полиция назвала причину падения автомобиля с паркинга в Москве

МВД РФ: водитель упавшего с паркинга авто перепутала педали
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Женщина, которая находилась за рулем автомобиля, упавшего с пятого этажа паркинга на западе Москвы, перепутала педали, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

«Предварительно, водитель перепутала педали и нажала на газ вместо тормоза. После падения автомобиль загорелся», — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на Крылатской улице. Машина марки Volkswagen находилась на четвертом этаже парковки, но в какой-то момент упала вниз.

В результате пострадал водитель, находившийся в салоне, спасти его не удалось.

На кадрах с места инцидента заметно, что транспортное средство серьезно деформировано, пострадал капот и крыша.

До этого подобный случай произошел в Краснодаре. Женщина вместе с водителем и ребенком спикировала с третьего этажа парковки на машине. Спасти находившихся в салоне людей не удалось. Известно, что пассажирка была на четвертом месяце беременности.

Предполагалось, что мужчина мог намеренно выехать с парковки.

Ранее нефтекамка перепутала педали и погналась за водителями задним ходом.

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