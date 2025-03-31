В Москве автомобиль вылетел с четвертого этажа парковки, водитель не выжил

В Москве автомобиль упал с парковки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел на Крылатской улице. По данным Telegram-канала, машина марки Volkswagen находилась на четвертом этаже парковки, но в какой-то момент упала вниз.
В результате пострадал водитель, находившийся в салоне, спасти его не удалось.
На кадрах с места инцидента заметно, что транспортное средство серьезно деформировано, пострадал капот и крыша. Предположительно, у автомобиля вынесло двери.
На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
До этого подобный случай произошел в Краснодаре. Женщина вместе с водителем и ребенком спикировала с третьего этажа парковки на машине. Спасти находившихся в салоне людей не удалось. Известно, что пассажирка была на четвертом месяце беременности.
Предполагалось, что мужчина мог намеренно выехать с парковки.
Ранее на видео попал момент, как три девушки на электровелосипеде протаранили авто в Анапе.