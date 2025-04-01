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Названы пять автобрендов, у которых больше шансов на быстрое возобновление продаж в России

«Коммерсантъ» перечислил пять автобрендов, которые быстро вернутся на рынок РФ
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AP Photo/David Zalubowski

Премиальные автомобильные бренды имеют больше шансов на быстрое возобновление продаж в России, чем массовые. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Премиальным маркам перезапустить работу в России будет намного проще, чем массовым: сумма утильсбора тут имеет куда меньший вес в финальной цене, а клиенты по-прежнему котируют породу и имидж, недоступные «китайцам». Сильные страны сейчас продолжают покупать то, что хотят, не обращая внимания на стоимость, и у брендов вроде BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Range Rover или Porsche точно не должно возникнуть проблем», - говорится в сообщении издания.

До этого главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что корейские и японские автобренды имеют все возможности вернуться на российский рынок в случае отмены санкций.

«Первые придут корейцы. Если сегодня санкции отменят и поступит позитивный сигнал, по моим расчетам, в течение полугода, может, чуть быстрее, Hyundai и Kia начнут продавать свои автомобили. За ними последуют японцы и европейцы», — сказал Кадаков.

По его словам, бороться за покупателя вернувшимся автобрендам будет тяжело из-за конкуренции с китайскими машинами. При этом автомобили Volkswagen или Skoda будут дороже машин из КНР.

Опрос Авто Mail до этого показал, что самым ожидаемым в России ушедшим зарубежным автомобильным брендом наши соотечественники назвали Toyota. На втором месте среди самых ожидаемых в нашей стране автомобильных брендов оказалась Kia с 13,5% проголосовавших за нее автолюбителей. С небольшим отставанием и 12,5% следует Volkswagen.

Ранее россиянам назвали последствия возвращения иностранных брендов в РФ.

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