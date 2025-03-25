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Россиянам назвали последствия возвращения иностранных брендов в РФ

«Авто.ру»: если зарубежные автобренды вернутся в РФ, не стоит ждать снижения цен
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Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

В случае, если иностранные бренды, раньше работавшие на территории России, вернутся в страну, то не стоит ожидать уменьшения цен на автомобили. Об этом рассказал коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

«Помимо инфляции, главная причина — утилизационный сбор, который будет неизбежно влиять на конечную стоимость автомобиля для потребителя. Более того, этот сбор будет ежегодно индексироваться вплоть до 2030 года», — объяснил эксперт.

Специалист также прогнозирует, что при импорте стоимость автомобилей будет гораздо выше, чем три года назад. Но, учитывая, что сейчас нет конкретных решений по возвращению иностранных автобрендов в Россию, то неизвестно, будут ли они приняты в ближайшее время. Так, Китай остается основным поставщиком машин на российский рынок. А учитывая волатильность геополитической обстановки, по мнению специалиста, Китай может оставаться основным поставщиком более чем на два года.

Ранее страховщиков поймали на занижении цен автозапчастей в ОСАГО.

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