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Выяснилось, какую ушедшую иностранную компанию россияне ждут обратно больше всего

Авто Mail: самым ожидаемым в России зарубежным автобрендом стала Toyota
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rebinworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Самым ожидаемым в России ушедшим зарубежным автомобильным брендом наши соотечественники назвали Toyota. Об этом сообщает Авто Mail со ссылкой на проведенный опрос.

«На втором месте среди самых ожидаемых в нашей стране автомобильных брендов оказалась Kia c 13,5% проголосовавших за нее автолюбителей. С небольшим отставанием и 12,5% следует Volkswagen. Замыкают топ-5 зарубежных автопроизводителей, чьего возвращения россияне ждут больше всего, Skoda и Hyundai», — говорится в сообщении.

По результатам опроса, почти 7% респондентов ждут новинки от BMW, 5% — скучают по автомобилям Renault, а 3,5% — по Mercedes. Возвращения Ford и Nissan ждут одинаковое число респондентов – по 3,3%. Возвращение Mazda и Mitsubishi в автосалоны ждут 2,8% и 2,4% россиян соответственно. При этом более 5% опрошенных хотят, чтобы вернулись любые не китайские автобренды.

Также суммарно 6% респондентов ожидают «другие европейские» и «другие японские» марки. При этом «другие американские» бренды интересуют чуть больше 1% россиян.

Ранее сообщалось, что в Японии продают подержанный УАЗ «Буханка».

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