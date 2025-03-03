Стало известно, какие автобренды первыми вернутся на российский рынок

Корейские и японские автобренды имеют все возможности вернуться на российский рынок в случае отмены санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

«Первые придут корейцы. Если сегодня санкции отменят и поступит позитивный сигнал, по моим расчетам, в течение полугода, может, чуть быстрее, Hyundai и Kia начнут продавать свои автомобили. За ними последуют японцы и европейцы», — сказал Кадаков.

По его словам, бороться за покупателя вернувшимся автобрендам будет тяжело из-за конкуренции с китайскими машинами. При этом автомобили Volkswagen или Skoda будут дороже машин из КНР.

До этого стало известно, что россияне в 2024 году ввезли из Китая 23,5 тыс. автомобилей с пробегом, что составило 6% от общего объема импорта автомобилей с пробегом в Россию за год.

Наибольший объем импорта подержанных автомобилей из Китая приходится на машины в возрасте 3–4 лет. Суммарно на них приходится 81% от общего количества ввезенных машин. Еще 13% приходится на пятилетние. По маркам наибольший спрос при импорте из Китая пришелся на японскую Toyota. За ней следуют китайские Geely и Changan, а также японские Honda и Nissan.

Ранее стало известно, что в России рекордно выросли продажи китайских авто с пробегом.