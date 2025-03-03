Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие автобренды первыми вернутся на российский рынок

Автоэксперт Кадаков перечислил четыре автобренда, которые первыми вернутся в Россию
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Корейские и японские автобренды имеют все возможности вернуться на российский рынок в случае отмены санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

«Первые придут корейцы. Если сегодня санкции отменят и поступит позитивный сигнал, по моим расчетам, в течение полугода, может, чуть быстрее, Hyundai и Kia начнут продавать свои автомобили. За ними последуют японцы и европейцы», — сказал Кадаков.

По его словам, бороться за покупателя вернувшимся автобрендам будет тяжело из-за конкуренции с китайскими машинами. При этом автомобили Volkswagen или Skoda будут дороже машин из КНР.

До этого стало известно, что россияне в 2024 году ввезли из Китая 23,5 тыс. автомобилей с пробегом, что составило 6% от общего объема импорта автомобилей с пробегом в Россию за год.

Наибольший объем импорта подержанных автомобилей из Китая приходится на машины в возрасте 3–4 лет. Суммарно на них приходится 81% от общего количества ввезенных машин. Еще 13% приходится на пятилетние. По маркам наибольший спрос при импорте из Китая пришелся на японскую Toyota. За ней следуют китайские Geely и Changan, а также японские Honda и Nissan.

Ранее стало известно, что в России рекордно выросли продажи китайских авто с пробегом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами