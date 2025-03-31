В России изменится коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение

РСА: коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится с 1 апреля в России

Автоматический перерасчет коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который влияет на цену полиса ОСАГО, произойдет 1 апреля 2025 года, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

«После перерасчета КБМ для безаварийных водителей снижается, а для аварийных – растет. Минимальное значение коэффициента КБМ составляет 0,46, а для аварийных водителей максимальный коэффициент может достигать 3,92», — говорится в сообщении союза.

Отмечается, что КБМ снижается, если не было страховых случаев, чем больше аварий – тем выше коэффициент КБМ.

До этого стало известно, что с 1 марта в России стало возможно зарегистрировать автомобиль без полиса ОСАГО. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, теперь полис ОСАГО не является обязательным документом для регистрации транспортного средства, связанной со сменой владельца — договоры ОСАГО не нужно будет заключать до регистрации транспортного средства.

Кроме того, теперь владелец транспортного средства сможет сразу снимать его с учета, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести возможность оформить ОСАГО на «Госуслугах».