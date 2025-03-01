Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С 1 марта в РФ можно зарегистрировать автомобиль без полиса ОСАГО

Регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

С 1 марта в России стало возможно зарегистрировать автомобиль без полиса ОСАГО. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, теперь полис ОСАГО не является обязательным документом для регистрации транспортного средства, связанной со сменой владельца — договоры ОСАГО не нужно будет заключать до регистрации транспортного средства.

Кроме того, теперь владелец транспортного средства может сможет сразу снимать его с учета, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что российские власти отложили минимум до 30 июня запуск автоматической рассылки уведомлений водителям, у которых нет полиса ОСАГО.

Уведомления планировали рассылать через Госуслуги в качестве эксперимента. По данным газеты, причиной переноса стали споры между Минфином, Минцифры, МВД и Банком России.

Ранее юрист объяснил, кому нужно проходить техосмотр на автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами