С 1 марта в РФ можно зарегистрировать автомобиль без полиса ОСАГО

Регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО

С 1 марта в России стало возможно зарегистрировать автомобиль без полиса ОСАГО. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, теперь полис ОСАГО не является обязательным документом для регистрации транспортного средства, связанной со сменой владельца — договоры ОСАГО не нужно будет заключать до регистрации транспортного средства.

Кроме того, теперь владелец транспортного средства может сможет сразу снимать его с учета, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что российские власти отложили минимум до 30 июня запуск автоматической рассылки уведомлений водителям, у которых нет полиса ОСАГО.

Уведомления планировали рассылать через Госуслуги в качестве эксперимента. По данным газеты, причиной переноса стали споры между Минфином, Минцифры, МВД и Банком России.

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