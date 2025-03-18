В России хотят ввести возможность оформить ОСАГО на «Госуслугах»

У россиян должна быть возможность оформить ОСАГО на портале «Госуслуг». С такой инициативой в Минцифры обратилась замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, передает 360.ru со ссылкой на копию документа.

Сейчас российским автовладельцам для получения полиса ОСАГО нужно ехать в офис страховой компании, либо действовать через ее сайт. Причем во втором случае не всегда процедура проходит гладко – зачастую компании отказываются от продажи полисов в онлайн-формате, отметила Авксентьева.

Нужно упростить возможность дистанционного получения полиса ОСАГО, а также ввести штрафы для страховых компаний, которые отказывают в этом водителям, считает депутат. Также она призвала разобраться со случаями навязывания потребителям дополнительных услуг и оформлением полисов в регионах, которые считаются «убыточными» для компаний.

«В отдельных регионах страховщики также часто отказывают гражданам в электронном оформлении полиса ОСАГО, ссылаясь на высокие риски мошенничества в этих регионах», — пояснила Авксентьева.

Предоставление россиянам возможности оформить полис ОСАГО онлайн, не выходя из дома, сделает процедуру более прозрачной и защитит жителей от необходимости оплачивать дополнительные, ненужные им услуги, заключила парламентарий.

Напомним, в приложении «Госуслуги Авто» появилась новая функция – в обновленной версии стала доступна возможность предъявления полиса ОСАГО вместе с другими документами на машину. Чтобы информация о полисе ОСАГО подгрузилась в приложение, от автовладельца требуется разрешение на получение информации из автоматизированной информационной системы (АИС) «Страхование», которое нужно предоставить в основном приложении «Госуслуги».

Ранее стало известно о новой возможности россиян зарегистрировать автомобиль без полиса ОСАГО.