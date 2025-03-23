Медведи гуляли по проезжей части в российском регионе и попали на видео

В Башкирии на видео попало, как медведи гуляли по проезжей части

В Башкирии четыре медведя шли по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Эти медведи в Межгорье, которые недавно выбрались из спячки», — говорится в сообщении.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь идет по проезжей части, еще трое животных стоят рядом с дорогой. На другой записи также видно, что два медведя ходят по снегу возле проезжей части. Кроме того, при виде людей и автомобилей животные не прячутся.

До этого сообщалось, что в Северной Осетии на видео попало, как фермер посадил в автомобиль «Волга» двух коров и быка. На кадрах, снятых очевидцами инцидента, видно, что в салоне автомобиля уже находятся коровы, но фермер пытается посадить еще одно животное. Мужчина держит его за хвост и толкает в машину. Далее на записи видно, что фермер придерживает рукой голову одной из коров и закрывает дверь «Волги».

Кроме того, в Иркутской области груженый лесовоз упал на автомобиль Toyota.

Ранее во Владивостоке уволили водителя автобуса за намаз на проезжей части.