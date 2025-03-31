В России предложили контролировать водителей автобусов через QR-коды

На фоне участившихся ДТП с участием автобусов необходимо на государственном уровне установить контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителями. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал автоэксперт Владимир Сажин.

Он обратил внимание, что контроль физического состояния водителей осуществляется перед выездом и после возвращения в парк, однако не известно, что с ними происходит в течение дня. К примеру, у человека может подняться давление, подскочить сахар в крови и так далее, пояснил эксперт.

«Нужно внедрить систему контроля водителя через плавающий QR-код водительского удостоверения с Госуслуг-Авто. Этот код предъявляется при каждом выходе на линию, при возврате и в течение дня — например, на отстойно-разворотных кольцах. Система будет фиксировать, сколько водитель находится на линии, сколько отдыхает и не перерабатывает ли», — предложил Сажин.

Он добавил, что вся информация должна автоматически передаваться в надзирающие органы, что обеспечит оперативное реагирование.

31 марта в Улан-Удэ произошла авария с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля, в результате которой пострадали шесть человек. В МВД сообщили, что пострадавших госпитализировали. По факту произошедшего была организована проверка.

До этого на трассе Симферополь — Евпатория произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовой машины. Водитель первого транспортного средства допустил столкновение со стоявшей на обочине фурой, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 36 человек.

Ранее автобус с пассажирами вспыхнул на ходу в Нижнем Новгороде.