Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за крупного ДТП

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 58 км МКАД (в районе съезда №58) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении канала. .

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 4,8 км. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Красноярском крае 84-летний водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как красный легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения и врезается в черную машину.

Также в подмосковном Дмитрове водитель маршрутки напал на женщину на АЗС. Камера, установленная на заправке, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель идет за женщиной, которая входит в здание.

Ранее сообщалось, что дагестанский полицейский проехал несколько километров на капоте нарушителя.