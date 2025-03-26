На видео попало, как 84-летний водитель легковушки «лоб в лоб» столкнулся с авто

В Красноярском крае 84-летний водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем. Об сообщается в социальных сетях.

«84-летний водитель красной легковушки выехал на встречку и столкнулся лоб в лоб с другим авто», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как красный легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения и врезается в черную машину.

По информации источника, 84-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. О состоянии 33-летнего мужчины, который был за рулем черного автомобиля, неизвестно.

До этого сообщалось, что в подмосковном Дмитрове водитель маршрутки напал на женщину на АЗС. Камера, установленная на заправке, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель идет за женщиной, которая входит в здание. После этого мужчина нападает на нее и пытается ударить, но женщина отталкивается и пинает нарушителя.

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