Дагестанский полицейский проехал несколько километров на капоте нарушителя

В Дагестане водитель Lada Granta несколько километров вез на капоте полицейского

В Дагестане сотрудник полиции проехал несколько километров на капоте нарушителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«По словам очевидцев, сотруднику пришлось прокатиться с Казбековского поста до Хасавюрта, а водителя Lada без номеров задержали», - говорится в сообщении канала.

Судя по видео на канале «Эхо Дагестана | Новости Махачкала», скорость автомобиля Lada Granta была не менее 30-40 км в час. Машину смог остановить полицейский внедорожник УАЗ «Патриот», который прижал нарушителя к бордюру. О состоянии сотрудника полиции не сообщается.

До этого закладчики прокатили полицейского на капоте во время задержания и попали в ДТП.

Инцидент произошел в Новомосковске. Выяснив, что мужчина и женщина, предположительно, занимаются распространением запрещенных веществ, полицейские попытались их задержать.

Пара передвигалась на машине. Водитель отказался выполнять требования сотрудников МВД и попытался скрыться. Однако один из полицейских запрыгнул на капот, его избили. В результате мужчина за рулем не справился с управлением и попал в ДТП.

Ранее сообщалось, что мужчина с револьвером прыгал на автомобили во Владивостоке.