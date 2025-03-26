Водитель маршрутки напал на женщину на заправке в Подмосковье и попал на видео

В Подмосковье на видео попало, как водитель маршрутки напал на женщину на АЗС

В подмосковном Дмитрове водитель маршрутки напал на женщину на заправке. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Автоледи подъехала к колонке и отправилась в кассу для оплаты, водитель побежал за ней и набросился с кулаками. Причины конфликта неизвестны», — говорится в сообщении.

Камера, установленная на заправке, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель маршрутки идет за женщиной, которая входит в здание. После этого водитель нападает на нее и пытается ударить, но женщина отталкивается и пинает нарушителя, а после сама начинает съемку. На записи слышно, как мужчина оскорбляет женщину.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мигрант напал на водителя Toyota на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на дороге, после чего их разнимает прохожий. Далее на записи видно, как один из конфликтующих садится в серый легковой автомобиль и уезжает.

Ранее коммунальщики устроили разборки на проезжей части в Москве.