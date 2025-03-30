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Во Франции подожгли свыше десяти зарядных станций Tesla

AFP: во Франции на парковке супермаркета подожгли 12 зарядных станций Tesla
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Eduardo Parra/Global Look Press

В городе Сен-Шамон на юго-востоке Франции подожгли 12 зарядных станций Tesla, которые находились на парковке супермаркета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Огонь уничтожил две станции, остальные получили повреждения, отметило агентство. Стоимость каждой из них достигает нескольких десятков тысяч евро.

По информации AFP, на парковке была найдена надпись с призывом к кампании против Tesla. Проводится расследование.

30 марта сообщалось, что в Соединенных Штатах прошло свыше 200 протестов против компании Tesla и ее гендиректора Илона Маска из-за того, что миллиардер финансирует антидемократические политические акции деньгами компании. Организаторы назвали протесты «всемирным днем действий» и частью кампании под названием «Уничтожение Tesla». В ответ на действия протестующих сторонники бизнесмена организовали контрпротесты.

За день до этого в Германии сгорели семь автомобилей Tesla. Ущерб оценивается в сотни тысяч евро. Пока неясно, связан ли пожар с всемирным днем ​​протеста TeslaTakedown, отмечает Spiegel. О массовых поджогах автомобилей Tesla в США и протестах против компании Илона Маска подробно писала «Газета.Ru».

Ранее в США в дилерском центре компании Маска обнаружили взрывные устройства.

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