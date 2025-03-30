NBC: в США прошли акции протеста против Илона Маска и Tesla

В Соединенных Штатах прошло свыше 200 протестов против компании Tesla и ее гендиректора Илона Маска из-за того, что миллиардер финансирует антидемократические политические акции деньгами компании. Об этом сообщает телеканал NBC.

Организаторы назвали протесты «всемирным днем действий» и частью кампании под названием «Уничтожение Tesla».

«Цель – подорвать финансовое положение Tesla, призвав людей продать автомобили, избавиться от ее акций и присоединиться к протестам у дилерских центров Tesla в попытке уменьшить влияние Маска», — отмечается в публикации.

В ответ на действия протестующих сторонники бизнесмена организовали контрпротесты.

«Сторонники движения, которые упоминаются в некоторых сообщениях в социальных сетях как «Щит Теслы», пытаются организовать ответ на демонстрации против Tesla Takedown», – отмечает издание.

Ранее в США на протесты против деятельности Маска вышли 400 человек.

Ранее в Берлине экоактивисты облили краской магазин Tesla в знак протеста против Маска