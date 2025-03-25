В США в дилерском центре компании Маска обнаружили взрывные устройства

ABC: несколько взрывных устройств найдены в дилерском центре Tesla в Техасе

В американском штате Техас полицейские обнаружили несколько взрывных устройств в дилерском центре компании Tesla, принадлежащей главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает ABC News.

Как передает телеканал, «подозрительные устройства» были найдены утром 24 марта. Они оказались взрывными, но полицейские смогли изъять их без происшествий.

В ФБР на этом фоне заявили о создании группы, которая будет заниматься расследованиями инцидентов с автомобилями Tesla.

«Акты насилия, вандализма и внутреннего терроризма — такие, как недавние атаки на Tesla, — будут преследоваться по всей строгости закона», — заявили в ведомстве.

По словам источника в правоохранительных органах, ФБР получило данные о 48 случаях нападений на дилерские центры, автомобили и зарядные станции компании Маска.

Так, в ночь на 1 января у главного входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электропикапа Tesla Cybertruck. В результате инцидента водитель автомобиля, 37-летний Мэтью Ливельсбергер из Колорадо-Спрингс, получил несовместимые с жизнью травмы. Кроме него, семь человек получили ранения. Следствие установило, что Ливельсбергер арендовал автомобиль в Колорадо через приложение Turo и оснастил его пиротехническими материалами, газовыми баллонами и топливом для кемпинга. Он припарковал машину у входа в отель, после чего автомобиль загорелся и взорвался. ФБР сообщало, что рассматривает инцидент как возможный теракт.

Ранее вслед за США пожары автомобилей Tesla начали происходить в Москве.