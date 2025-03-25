Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США в дилерском центре компании Маска обнаружили взрывные устройства

ABC: несколько взрывных устройств найдены в дилерском центре Tesla в Техасе
close
Ronda Churchill/Reuters

В американском штате Техас полицейские обнаружили несколько взрывных устройств в дилерском центре компании Tesla, принадлежащей главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает ABC News.

Как передает телеканал, «подозрительные устройства» были найдены утром 24 марта. Они оказались взрывными, но полицейские смогли изъять их без происшествий.

В ФБР на этом фоне заявили о создании группы, которая будет заниматься расследованиями инцидентов с автомобилями Tesla.

«Акты насилия, вандализма и внутреннего терроризма — такие, как недавние атаки на Tesla, — будут преследоваться по всей строгости закона», — заявили в ведомстве.

По словам источника в правоохранительных органах, ФБР получило данные о 48 случаях нападений на дилерские центры, автомобили и зарядные станции компании Маска.

Так, в ночь на 1 января у главного входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электропикапа Tesla Cybertruck. В результате инцидента водитель автомобиля, 37-летний Мэтью Ливельсбергер из Колорадо-Спрингс, получил несовместимые с жизнью травмы. Кроме него, семь человек получили ранения. Следствие установило, что Ливельсбергер арендовал автомобиль в Колорадо через приложение Turo и оснастил его пиротехническими материалами, газовыми баллонами и топливом для кемпинга. Он припарковал машину у входа в отель, после чего автомобиль загорелся и взорвался. ФБР сообщало, что рассматривает инцидент как возможный теракт.

Ранее вслед за США пожары автомобилей Tesla начали происходить в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами